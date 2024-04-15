GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2024 19:14
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2024 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 20.121 % 0,0005 % 0,00022 % 45,04573
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 411.241,85 % 0,02 % 0,00459 % 22,9436
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 102.812,78 % 0,03 % 0,00115 % 3,82402
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 289.510,98 % 0,03 % 0,00323 % 10,76809
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 431.895,19 % 0,03 % 0,00482 % 16,06393
ING Menkul Değerler A.Ş. 131.309,42 % 0,025 % 0,00147 % 5,86071
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 182.216,54 % 0,03 % 0,00203 % 6,77737
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 326.816,83 % 0,03 % 0,00365 % 12,15565
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 377.523,02 % 0,03 % 0,00421 % 14,04162
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 250.289,58 % 0,03 % 0,00279 % 9,30929
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272252
BIST