BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|32,4022
|32,4399
|% 0,09
|Euro
|34,4430
|34,5158
|% 0,06
|Sterlin
|40,2658
|40,4676
|% -0,01
|Frank
|35,4715
|35,6493
|% -0,08
|Riyal
|8,6272
|8,6704
|% 0,01
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|28,85
|28,91
|% 0,66
|Platin
|971,83
|974,44
|% 0,66
|Paladyum
|1.036,98
|1.038,22
|% 0,66
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|Altın Ons
|2.382,54
|2.383,43
|% 0,66
Seans Raporu 18:05
- 17:57ENSRI Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
- 17:56XU100 Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
- 17:56HALKB Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
- 17:53EUKYO Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem