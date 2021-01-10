GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00019258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00006356Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00186795Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.412,58 % 0,01702018Fon Yönetim Ücreti16.676.385,14 % 1,06141229Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30.661,96 % 0,00195156Gecelik Ters Repo Komisyonu963.041,53 % 0,0612953Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu59.085,67 % 0,00376066Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler833.211,56 % 0,05303194TOPLAM GİDERLER18.863.171,1 % 1,20059602DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.571.150.564 % 1,20059602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899007BIST