GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00025324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00005939Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00245634Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.897,2 % 0,01246214Fon Yönetim Ücreti22.521.286,89 % 1,88494732Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34.065,47 % 0,00285115Gecelik Ters Repo Komisyonu45.697,51 % 0,00382471Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar56.368 % 0,00471779Türev Araçlar Komisyonu4.245,72 % 0,00035535Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler200.519,22 % 0,01678271TOPLAM GİDERLER23.044.163,57 % 1,92871014DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.194.796.621 % 1,92871014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899008BIST