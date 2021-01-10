GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.699,68 % 0,00039071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00004864Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00201179Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220.922,16 % 0,01514396Fon Yönetim Ücreti21.891.377,6 % 1,50062903Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu173,91 % 0,00001192Gecelik Ters Repo Komisyonu179.252,59 % 0,01228756Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.652,2 % 0,00079875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.262,6 % 0,00138898Türev Araçlar Komisyonu280.633,85 % 0,01923713Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler309.604,41 % 0,02122303TOPLAM GİDERLER22.949.636,88 % 1,5731715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.458.813.411 % 1,5731715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899009BIST