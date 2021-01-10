GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.232,44 % 0,00097828Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00023083Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00495523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.780,47 % 0,01451103Fon Yönetim Ücreti9.659.369,99 % 2,23265884Hisse Senedi Komisyonu542.068,83 % 0,12529334Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu45.611,28 % 0,01054255Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.090,91 % 0,00094557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu35.968,43 % 0,00831371Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.054,69 % 0,02243314TOPLAM GİDERLER10.473.614,02 % 2,42086254DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ432.639.766 % 2,42086254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899010BIST