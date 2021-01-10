GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,0002562Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00006008Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00248509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.518,35 % 0,01037433Fon Yönetim Ücreti22.260.782,52 % 1,88494755Hisse Senedi Komisyonu78.151,24 % 0,00661751Tahvil Bono Komisyonu16.874,18 % 0,00142883Gecelik Ters Repo Komisyonu13.610,61 % 0,00115249Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378 % 0,00003201Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.459,38 % 0,01494182TOPLAM GİDERLER22.701.857,84 % 1,92229591DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.180.976.231 % 1,92229591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899011BIST