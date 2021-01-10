GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.848,65 % 0,01088066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00122802Bağımsız Denetim Ücreti15.344,3 % 0,01886798Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.920,38 % 0,03925061Fon Yönetim Ücreti1.815.702,55 % 2,23266252Hisse Senedi Komisyonu11.077,84 % 0,01362177Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.651,25 % 0,01309722Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.299,6 % 0,00159804Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.077,03 % 0,02960611TOPLAM GİDERLER1.919.920,28 % 2,36081293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.324.541 % 2,36081293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899012BIST