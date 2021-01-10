GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.035,44 % 0,00010745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00002659Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00078145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri410.375,25 % 0,01092696Fon Yönetim Ücreti83.850.289,94 % 2,23266108Hisse Senedi Komisyonu1.898.606,84 % 0,05055374Tahvil Bono Komisyonu9.415,08 % 0,00025069Gecelik Ters Repo Komisyonu520.910,81 % 0,01387016Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu190.282,86 % 0,00506661Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar686.656,37 % 0,01828343Türev Araçlar Komisyonu1.009.928,99 % 0,02689113Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.083.476,8 % 0,02884947TOPLAM GİDERLER89.694.325,36 % 2,38826878DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.755.621.069 % 2,38826878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899013BIST