GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.238,15 % 0,00396704Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,0009348Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,0200669Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.174,36 % 0,03105222Fon Yönetim Ücreti1.055.749,65 % 0,98821395Hisse Senedi Komisyonu136.802,44 % 0,12805127Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.542,51 % 0,00986811Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.459,71 % 0,00136633Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu8.578,41 % 0,00802965Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.372,35 % 0,02655739TOPLAM GİDERLER1.301.354,56 % 1,21810766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.834.117 % 1,21810766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899014BIST