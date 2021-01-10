GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.066,67 % 0,00254847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00050232Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,01078317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.790,44 % 0,01196627Fon Yönetim Ücreti3.747.510,31 % 1,88494656Hisse Senedi Komisyonu23.888,87 % 0,01201578Tahvil Bono Komisyonu2.519,24 % 0,00126714Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.655,54 % 0,01692828TOPLAM GİDERLER3.858.868,05 % 1,94095799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.812.549 % 1,94095799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899016BIST