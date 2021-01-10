GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.245,68 % 0,00041075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00012638Bağımsız Denetim Ücreti27.348,3 % 0,00346098Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.374,34 % 0,01371498Fon Yönetim Ücreti11.857.817,84 % 1,50062916Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu622,03 % 0,00007872Gecelik Ters Repo Komisyonu97.784,61 % 0,01237483Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.412,55 % 0,00346911Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.870,82 % 0,00112262Türev Araçlar Komisyonu1.849,65 % 0,00023408Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler198.372,54 % 0,02510442TOPLAM GİDERLER12.332.697,04 % 1,56072601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ790.189.753 % 1,56072601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899017BIST