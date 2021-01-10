GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.064,15 % 0,00056387Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00013856Bağımsız Denetim Ücreti27.348,3 % 0,00379436Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.532,1 % 0,01367054Fon Yönetim Ücreti14.509.339,12 % 2,01305453Hisse Senedi Komisyonu349.559,01 % 0,04849851Tahvil Bono Komisyonu7.289,87 % 0,00101141Gecelik Ters Repo Komisyonu25.574,23 % 0,00354822Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.303,95 % 0,00059714Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar33.229,2 % 0,00461029Türev Araçlar Komisyonu199.848,81 % 0,02772742Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler118.257,81 % 0,01640732TOPLAM GİDERLER15.378.345,23 % 2,13362217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ720.762.348 % 2,13362217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899018BIST