GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00052192Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00017227Bağımsız Denetim Ücreti27.348,3 % 0,0047175Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.390,86 % 0,01352219Fon Yönetim Ücreti8.699.454,08 % 1,50062938Hisse Senedi Komisyonu28.800,36 % 0,00496797Tahvil Bono Komisyonu9.413,2 % 0,00162375Gecelik Ters Repo Komisyonu18.740,22 % 0,00323263Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.343,84 % 0,0007493Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar53.240,32 % 0,00918379Türev Araçlar Komisyonu63.739,81 % 0,01099492Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.783,86 % 0,01686742TOPLAM GİDERLER9.085.279,21 % 1,56718304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ579.720.363 % 1,56718304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899019BIST