GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00120857Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00028343Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00856326Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.345,74 % 0,02050942Fon Yönetim Ücreti2.474.013,75 % 0,98821422Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.498,67 % 0,00259581Gecelik Ters Repo Komisyonu8.347,99 % 0,0033345Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu96,08 % 0,00003838Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13.428,4 % 0,00536381Türev Araçlar Komisyonu1.061,35 % 0,00042394Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.469,45 % 0,01936052TOPLAM GİDERLER2.628.434,99 % 1,04989588DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ250.351.968 % 1,04989588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899020BIST