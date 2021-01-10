GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.346,68 % 0,0013839Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00041297Bağımsız Denetim Ücreti15.343,3 % 0,00634466Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.975,57 % 0,07070071Fon Yönetim Ücreti4.558.298,07 % 1,88491788Hisse Senedi Komisyonu251.853,5 % 0,10414483Tahvil Bono Komisyonu1.062,61 % 0,0004394Gecelik Ters Repo Komisyonu26.863,69 % 0,0111085Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.698,62 % 0,00318348Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar862.719,91 % 0,35674635Türev Araçlar Komisyonu11.762,55 % 0,00486397Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.283,57 % 0,02906321TOPLAM GİDERLER5.981.206,75 % 2,47330986DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.830.061 % 2,47330986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899015BIST