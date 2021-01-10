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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 16:08



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri - 2020 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.346,68 % 0,0013839
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
998,68 % 0,00041297
Bağımsız Denetim Ücreti
15.343,3 % 0,00634466
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
170.975,57 % 0,07070071
Fon Yönetim Ücreti
4.558.298,07 % 1,88491788
Hisse Senedi Komisyonu
251.853,5 % 0,10414483
Tahvil Bono Komisyonu
1.062,61 % 0,0004394
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.863,69 % 0,0111085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.698,62 % 0,00318348
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
862.719,91 % 0,35674635
Türev Araçlar Komisyonu
11.762,55 % 0,00486397
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.283,57 % 0,02906321
TOPLAM GİDERLER
5.981.206,75 % 2,47330986
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.830.061 % 2,47330986



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899015


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ISBIR 3.835,80 4.257.883 % 10,00  
INVEO 58,30 84.591.958 % 10,00  
YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
IZTAR 17,72 3.654.587 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 -1,87  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,40  
B. Petrol 56,08 56,08 1,70  
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