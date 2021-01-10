GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.960,68 % 0,00171768Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00020448Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00617784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.637,96 % 0,02467817Fon Yönetim Ücreti3.429.291,78 % 0,988214Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25.946,56 % 0,00747698Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.342,32 % 0,00038681Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar714,01 % 0,00020576Türev Araçlar Komisyonu58.583,22 % 0,01688184Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.519,83 % 0,01945709TOPLAM GİDERLER3.697.144,24 % 1,06540065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ347.019.147 % 1,06540065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899021BIST