GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.057,15 % 0,00254234Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00062581Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,01343395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.598,83 % 0,02669383Fon Yönetim Ücreti1.577.022,31 % 0,98821417Hisse Senedi Komisyonu76.475,05 % 0,04792179Tahvil Bono Komisyonu1.285,18 % 0,00080534Gecelik Ters Repo Komisyonu5.209,92 % 0,00326471Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu948,15 % 0,00059414Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.825,45 % 0,00991675Türev Araçlar Komisyonu39.663,77 % 0,02485463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.282,57 % 0,01960269TOPLAM GİDERLER1.816.805,36 % 1,13847013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.583.050 % 1,13847013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899022BIST