GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,01243905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00410573Bağımsız Denetim Ücreti15.343,3 % 0,06307874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.835,79 % 0,01165838Fon Yönetim Ücreti458.494,16 % 1,88494231Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu258,37 % 0,0010622Gecelik Ters Repo Komisyonu3.024,48 % 0,01243412Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40,26 % 0,00016552Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.025,68 % 0,03299485TOPLAM GİDERLER492.046,4 % 2,0228809DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.324.042 % 2,0228809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899023BIST