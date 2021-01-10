GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.604,37 % 0,00188577Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00017597Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00531637Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.184,54 % 0,02905998Fon Yönetim Ücreti9.003.240,89 % 2,23266657Hisse Senedi Komisyonu61.268,9 % 0,01519375Tahvil Bono Komisyonu3.991,3 % 0,00098978Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.976,52 % 0,00148209Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.616,04 % 0,01527984TOPLAM GİDERLER9.283.030,44 % 2,30205012DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ403.250.579 % 2,30205012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899024BIST