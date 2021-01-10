GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00012082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00002833Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00117189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri268.478,89 % 0,01072047Fon Yönetim Ücreti8.918.513,17 % 0,35611975Hisse Senedi Komisyonu145.991,78 % 0,00582951Tahvil Bono Komisyonu36.377,88 % 0,00145258Gecelik Ters Repo Komisyonu51.896,74 % 0,00207226Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.774,5 % 0,00007086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler73.737,6 % 0,00294437TOPLAM GİDERLER9.529.854,12 % 0,38053083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.504.357.929 % 0,38053083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899025BIST