GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.078,76 % 0,00110491Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00027054Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00580749Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.653,1 % 0,00965819Fon Yönetim Ücreti1.314.611,78 % 0,35611966Hisse Senedi Komisyonu36.474,92 % 0,00988082Tahvil Bono Komisyonu3.826,26 % 0,00103651Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.361,46 % 0,00280685TOPLAM GİDERLER1.427.443,26 % 0,38668496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ369.148.895 % 0,38668496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899026BIST