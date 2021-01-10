GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00008611Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,58 % 0,00002019Bağımsız Denetim Ücreti29.348,3 % 0,00083526Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.306.076,54 % 0,03717134Fon Yönetim Ücreti37.295.608,07 % 1,06144458Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu207,41 % 0,0000059Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar917.471,16 % 0,02611151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler620.717,94 % 0,01766583TOPLAM GİDERLER40.173.164,68 % 1,14334073DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.513.665.131 % 1,14334073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899027BIST