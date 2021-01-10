GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00423747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00139865Bağımsız Denetim Ücreti15.343,3 % 0,02148832Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.610,05 % 0,0162599Fon Yönetim Ücreti606.303,62 % 0,84912951Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.647,5 % 0,00230733Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.679,82 % 0,02055912TOPLAM GİDERLER653.608,65 % 0,9153803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.402.962 % 0,9153803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899028BIST