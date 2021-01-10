GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,0977349Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,02364233Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,38249527Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.041,6 % 0,03364555Fon Yönetim Ücreti26.377,87 % 0,8520526Hisse Senedi Komisyonu257,06 % 0,0083035Tahvil Bono Komisyonu352,68 % 0,0113922Gecelik Ters Repo Komisyonu18,41 % 0,00059468Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu624,28 % 0,02016537Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.703 % 0,05500996TOPLAM GİDERLER45.973,8 % 1,48503635DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.095.803 % 1,48503635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899030BIST