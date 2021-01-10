GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,07631121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,01845988Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,29865152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.241,21 % 0,03130478Fon Yönetim Ücreti33.783,22 % 0,85205258Hisse Senedi Komisyonu2.883,76 % 0,07273182Tahvil Bono Komisyonu506,14 % 0,01276545Gecelik Ters Repo Komisyonu24,59 % 0,00062019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu606,87 % 0,01530598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.909,45 % 0,04815858TOPLAM GİDERLER56.554,14 % 1,42636198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.964.922 % 1,42636198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899031BIST