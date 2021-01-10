GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,05689303Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,01376257Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,22265654Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.336,98 % 0,02513975Fon Yönetim Ücreti45.313,85 % 0,85205383Hisse Senedi Komisyonu4.258,93 % 0,08008231Tahvil Bono Komisyonu711,36 % 0,01337598Gecelik Ters Repo Komisyonu171,22 % 0,00321952Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu665,27 % 0,01250933Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.374,1 % 0,04464112TOPLAM GİDERLER70.430,61 % 1,32433397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.318.191 % 1,32433397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899032BIST