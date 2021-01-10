GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,059455Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,01438232Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,23268308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.124,65 % 0,02209952Fon Yönetim Ücreti43.361,02 % 0,85204966Hisse Senedi Komisyonu10.919,26 % 0,21456487Tahvil Bono Komisyonu765,32 % 0,01503864Gecelik Ters Repo Komisyonu99,06 % 0,00194654Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu882,02 % 0,01733181Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.416,35 % 0,04748159TOPLAM GİDERLER75.166,58 % 1,47703303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.089.025 % 1,47703303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899033BIST