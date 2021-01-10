GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00325848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,68 % 0,00107552Bağımsız Denetim Ücreti15.343,3 % 0,01652381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.098,32 % 0,00441364Fon Yönetim Ücreti788.464,7 % 0,84912914Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.933,46 % 0,00208222Gecelik Ters Repo Komisyonu7.516,03 % 0,00809431Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu50,61 % 0,0000545Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.760,96 % 0,02451219TOPLAM GİDERLER844.191,74 % 0,90914382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.855.687 % 0,90914382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899029BIST