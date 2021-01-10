GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.863,67 % 0,20553069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,03092973Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,50039385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri848,3 % 0,03584776Fon Yönetim Ücreti20.162,88 % 0,85205012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu237,15 % 0,01002157Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.338,39 % 0,05655816TOPLAM GİDERLER40.023,61 % 1,69133188DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.366.396 % 1,69133188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899037BIST