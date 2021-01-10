GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.926,66 % 0,08838447Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,01313067Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,21243338Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.611,87 % 0,02891701Fon Yönetim Ücreti47.494,66 % 0,85205604Hisse Senedi Komisyonu848,86 % 0,01522858Tahvil Bono Komisyonu237,12 % 0,00425394Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.791,26 % 0,03213527TOPLAM GİDERLER69.483,65 % 1,24653937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.574.124 % 1,24653937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899038BIST