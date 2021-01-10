GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.905,66 % 0,10450947Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,01559272Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,25226535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.376,98 % 0,02933498Fon Yönetim Ücreti39.995,29 % 0,85205388Hisse Senedi Komisyonu5.489,9 % 0,11695604Tahvil Bono Komisyonu299,89 % 0,00638881Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar49,98 % 0,00106477Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.759,9 % 0,03749266TOPLAM GİDERLER66.450,82 % 1,41565867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.693.986 % 1,41565867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899039BIST