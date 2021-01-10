GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.926,67 % 0,06727786Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,00999499Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,16170299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.309,41 % 0,0178811Fon Yönetim Ücreti62.394,88 % 0,852055Hisse Senedi Komisyonu10.549,4 % 0,144061Tahvil Bono Komisyonu303,13 % 0,0041395Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar89,96 % 0,00122848Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.163,48 % 0,02954415TOPLAM GİDERLER94.310,15 % 1,28788508DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.322.870 % 1,28788508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899040BIST