GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00091424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,00022116Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00647777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.633,3 % 0,01801872Fon Yönetim Ücreti2.819.901,02 % 0,85205776Hisse Senedi Komisyonu27.330,59 % 0,00825818Tahvil Bono Komisyonu7.702,19 % 0,00232728Gecelik Ters Repo Komisyonu2.066,14 % 0,0006243Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.358,69 % 0,00464076Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.311,53 % 0,01701502TOPLAM GİDERLER3.013.499,36 % 0,91055519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ330.951.862 % 0,91055519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899041BIST