GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.025,68 % 0,00114677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,92 % 0,00027741Bağımsız Denetim Ücreti21.438,3 % 0,00812541Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.867,59 % 0,02117458Fon Yönetim Ücreti2.248.092,72 % 0,85205777Hisse Senedi Komisyonu19.321,39 % 0,00732307Tahvil Bono Komisyonu1.901,16 % 0,00072057Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.098,91 % 0,00155354Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.739,83 % 0,01581996TOPLAM GİDERLER2.396.217,5 % 0,90819908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.842.757 % 0,90819908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899042BIST