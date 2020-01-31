GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816333BIST