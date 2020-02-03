GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2020 17:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816767
BIST
17:52119.245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,68
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:525,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:526,6147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
17:52303,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,97
|Açılış
|: 303,30
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.816.565
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.955.263
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,84
|1.609.652.975
|% 1,17
|
|SISE
|5,59
|1.106.333.303
|% 0,54
|
|ODAS
|2,20
|602.335.426
|% 3,77
|
|PETKM
|4,11
|534.641.463
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,07
|532.170.052
|% 0,99
|
|ODAS
|2,20
|602.335.426
|% 3,77
|
|SISE
|5,59
|1.106.333.303
|% 0,54
|
|TSPOR
|3,07
|430.993.053
|% 12,87
|
|PETKM
|4,11
|534.641.463
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,07
|532.170.052
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7719
|7,8109
|% -1,37
|
|Frank
|6,1694
|6,2066
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-11,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-1,11
|