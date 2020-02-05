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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.02.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Figen Kılıç Ergüzel 01.01.2012 2006-2008 Yönetmen Portföy Yöneticisi 2008-...Uluslararası Fonlar Bölüm Müdürü 21 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Metin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817186


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SASA 9,46 1.023.621.663 % 15,23  
GYHOL 26,70 14.910.381 % 14,99  
KRGYO 3,49 19.426.743 % 14,80  
DITAS 14,20 35.325.754 % 14,15  
DGKLB 2,49 265.049.579 % 11,16  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7555 7,7944 % -0,18  
Frank 6,1308 6,1677 % -0,23  
Riyal 1,5914 1,5994 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 4,11  
Altın Gr. 300 300 0,96  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.976 2.025 -4,34  
Yarım 955 980 -2,10  
Çeyrek 479 490 -1,04  
Gümüş.Ons 17,62 17,65 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 55,74 55,74 1,78  
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