GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFigen Kılıç Ergüzel 01.01.2012 2006-2008 Yönetmen Portföy Yöneticisi 2008-...Uluslararası Fonlar Bölüm Müdürü 21 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMetin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817186BIST