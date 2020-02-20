GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 22 HayırMahmut KAYA Fon Kurulu Üyesi 08.06.2015 26 SPK Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 HayırMetin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 SPK Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 18.12.2013 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 21 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Fatih Kaya 26.10.2015 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 06.08.2015 2014 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBenan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıUğur İdgü 06.02.2017 2015 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Yönetmeni 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Alp Ertekin 04.10.2018 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820485BIST