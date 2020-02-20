GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2020 17:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 Hayır
Bora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 22 Hayır
Fatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 23 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 25 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820491
BIST
17:48115.764
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.432,17
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:486,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:486,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:48316,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,27
|Açılış
|: 316,73
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.527.433
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,70
|9.244.534
|% 14,92
|
|HATEK
|9,44
|43.707.751
|% 10,28
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|72,00
|95.867.401
|% 6,04
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.238.941
|% -19,92
|
|VERTU
|5,37
|39.576.684
|% -18,64
|
|FENER
|15,89
|873.717.559
|% -18,26
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|ASELS
|28,50
|1.776.950.542
|% -4,30
|
|THYAO
|14,41
|1.626.154.215
|% -3,29
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|FENER
|15,89
|873.717.559
|% -18,26
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|CEMAS
|1,24
|408.019.517
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|395.783.290
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|ODAS
|2,06
|463.793.463
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8095
|7,8487
|% -0,38
|
|Frank
|6,1764
|6,2136
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|0,44
|