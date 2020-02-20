GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.02.2020 17:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 24 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 22 Hayır
Mahmut KAYA Fon Kurulu Üyesi 21.02.2019 26 SPK Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 Hayır
Metin KILIÇ Fon Kurulu Üyesi 27.03.2018 25 SPK Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 21.02.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Tonguç 21.02.2019 2015 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2019 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Direktör 21 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Fatih Kaya 21.02.2019 2015 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 21.02.2019 2014 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 21.02.2019 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Uğur İdgü 21.02.2019 2015 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi Yönetmeni 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Performans İzleme ve Risk Bütçesi Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 21.02.2019 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Alp Ertekin 21.02.2019 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820486
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