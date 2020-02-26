GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:34
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821638
BIST
12:45113.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -519,16
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
12:456,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
12:456,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
12:45326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,89
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,74
|29.347.880
|% 16,01
|
|OYAYO
|2,94
|14.400.748
|% 14,84
|
|SONME
|7,14
|6.941.639
|% 13,51
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|SNPAM
|7,99
|2.578.068
|% 11,90
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|BJKAS
|2,74
|10.493.833
|% -6,16
|
|GSRAY
|3,85
|47.053.021
|% -6,10
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|FENER
|13,32
|55.815.526
|% -5,67
|
|ASELS
|29,02
|1.545.119.662
|% -0,41
|
|THYAO
|13,17
|1.069.622.965
|% -2,30
|
|ODAS
|2,19
|301.808.302
|% 0,46
|
|ALGYO
|19,74
|260.211.627
|% 11,78
|
|IPEKE
|10,61
|203.315.108
|% 3,41
|
|ODAS
|2,19
|301.808.302
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|151.316.044
|% 1,53
|
|KARSN
|1,97
|176.887.254
|% 1,55
|
|THYAO
|13,17
|1.069.622.965
|% -2,30
|
|CEMAS
|1,29
|80.283.423
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9516
|7,9915
|% -0,12
|
|Frank
|6,2921
|6,3300
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|20,61
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|13,68
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|6,62
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,18
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|0,05
|
|B. Petrol
|53,69
|53,69
|-0,57
|