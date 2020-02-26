GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821640
BIST
13:44114.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,89
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:446,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1608
En Düşük
6,1376
13:446,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:44326,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,19
|Açılış
|: 326,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.636.345
|% 14,84
|
|SONME
|7,19
|11.026.256
|% 14,31
|
|BRYAT
|68,50
|5.752.568
|% 12,76
|
|SNPAM
|7,96
|4.677.917
|% 11,48
|
|ALGYO
|19,66
|286.040.141
|% 11,33
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.250.775
|% -6,51
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|FENER
|13,29
|61.574.455
|% -5,88
|
|ASELS
|29,16
|1.758.957.052
|% 0,07
|
|THYAO
|13,18
|1.278.886.806
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|321.579.676
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,66
|286.040.141
|% 11,33
|
|GARAN
|10,55
|254.690.668
|% -1,03
|
|ODAS
|2,20
|321.579.676
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|180.752.573
|% 1,53
|
|KARSN
|1,97
|200.956.873
|% 1,55
|
|THYAO
|13,18
|1.278.886.806
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,85
|221.955.457
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9463
|7,9862
|% -0,19
|
|Frank
|6,2886
|6,3265
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6363
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,14
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,61
|53,61
|-0,65
|