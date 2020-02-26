GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821641
BIST
12:09113.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -979,08
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.340
12:096,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
12:096,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7087
En Düşük
6,6789
12:09327,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,42
|Açılış
|: 327,44
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,51
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,69
|27.087.865
|% 15,51
|
|OYAYO
|2,94
|13.195.669
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,63
|232.165.629
|% 11,16
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|GSRAY
|3,77
|39.117.460
|% -8,05
|
|TSPOR
|5,90
|26.078.694
|% -7,96
|
|BJKAS
|2,71
|9.486.459
|% -7,19
|
|RYSAS
|9,32
|26.870.872
|% -6,80
|
|ASELS
|29,14
|1.214.712.453
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|928.044.274
|% -2,97
|
|ODAS
|2,17
|258.088.333
|% -0,46
|
|ALGYO
|19,63
|232.165.629
|% 11,16
|
|IPEKE
|10,64
|191.541.240
|% 3,70
|
|ODAS
|2,17
|258.088.333
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,31
|135.341.143
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|162.414.060
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|928.044.274
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,50
|72.058.048
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9555
|7,9954
|% -0,07
|
|Frank
|6,2987
|6,3366
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,45
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,06
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|53,66
|53,66
|-0,60
|