GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821644
BIST
12:26113.591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -773,51
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
12:266,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1595
En Düşük
6,1376
12:266,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,7010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7087
En Düşük
6,6789
12:26327,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,04
|Açılış
|: 327,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,70
|28.166.772
|% 15,61
|
|OYAYO
|2,94
|14.381.862
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,78
|253.064.675
|% 12,00
|
|SONME
|7,02
|4.667.281
|% 11,61
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|GSRAY
|3,80
|45.093.343
|% -7,32
|
|TSPOR
|5,97
|28.356.104
|% -6,86
|
|BJKAS
|2,73
|10.267.401
|% -6,51
|
|FENER
|13,27
|52.093.788
|% -6,02
|
|ASELS
|29,04
|1.438.190.219
|% -0,34
|
|THYAO
|13,09
|1.002.410.675
|% -2,89
|
|ODAS
|2,18
|280.165.231
|% 0,00
|
|ALGYO
|19,78
|253.064.675
|% 12,00
|
|IPEKE
|10,65
|197.238.412
|% 3,80
|
|ODAS
|2,18
|280.165.231
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|144.051.726
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|172.116.897
|% 1,03
|
|THYAO
|13,09
|1.002.410.675
|% -2,89
|
|CEMAS
|1,29
|74.792.232
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9576
|7,9975
|% -0,05
|
|Frank
|6,2983
|6,3362
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|21,83
|
|Altın Gr.
|327
|327
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|6,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|14,63
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|7,08
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|0,06
|
|B. Petrol
|53,31
|53,31
|-0,95
|