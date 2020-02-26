GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821649
BIST
14:58114.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 329,24
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
14:586,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
14:586,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
14:58326,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,25
|Açılış
|: 326,27
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|13.888.615
|% 20,00
|
|OYAYO
|2,94
|14.828.780
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,47
|46.283.521
|% 14,19
|
|ALGYO
|19,70
|316.173.803
|% 11,55
|
|HATEK
|11,15
|46.322.002
|% 10,18
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|12.040.937
|% -5,82
|
|FENER
|13,31
|68.162.927
|% -5,74
|
|ASELS
|29,08
|1.925.729.638
|% -0,21
|
|THYAO
|13,25
|1.558.166.216
|% -1,71
|
|ODAS
|2,21
|368.663.293
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,88
|346.861.647
|% 2,13
|
|GARAN
|10,59
|340.689.994
|% -0,66
|
|ODAS
|2,21
|368.663.293
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,34
|194.187.033
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,88
|346.861.647
|% 2,13
|
|THYAO
|13,25
|1.558.166.216
|% -1,71
|
|KARSN
|1,98
|219.109.497
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9439
|7,9837
|% -0,22
|
|Frank
|6,2896
|6,3274
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|16,90
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|10,75
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,20
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|
Seans Raporu
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15:09XU030
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