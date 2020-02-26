GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821650
BIST
13:36114.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -199,98
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:366,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1596
En Düşük
6,1376
13:366,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:36326,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,17
|Açılış
|: 326,19
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.630.465
|% 14,84
|
|SONME
|7,19
|10.961.753
|% 14,31
|
|BRYAT
|68,00
|5.094.272
|% 11,93
|
|ALGYO
|19,71
|284.308.646
|% 11,61
|
|HATEK
|11,29
|33.098.205
|% 11,56
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.197.150
|% -6,51
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|ASELS
|29,16
|1.753.885.499
|% 0,07
|
|THYAO
|13,18
|1.268.007.525
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|321.355.485
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,71
|284.308.646
|% 11,61
|
|GARAN
|10,54
|252.777.533
|% -1,13
|
|ODAS
|2,20
|321.355.485
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|175.503.153
|% 2,29
|
|KARSN
|1,98
|200.323.293
|% 2,06
|
|THYAO
|13,18
|1.268.007.525
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,84
|218.761.721
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9450
|7,9849
|% -0,20
|
|Frank
|6,2859
|6,3238
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6361
|1,6443
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,14
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,61
|53,61
|-0,65
|