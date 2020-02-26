GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:53
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821652
BIST
13:31114.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -350,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:316,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
13:316,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:31326,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,29
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.587.218
|% 14,84
|
|HATEK
|11,60
|31.801.184
|% 14,62
|
|SONME
|7,15
|10.802.925
|% 13,67
|
|ALGYO
|19,95
|279.272.287
|% 12,97
|
|BRYAT
|68,00
|4.513.117
|% 11,93
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,74
|10.990.653
|% -6,16
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|ASELS
|29,20
|1.736.870.555
|% 0,21
|
|THYAO
|13,18
|1.245.096.231
|% -2,23
|
|ODAS
|2,19
|320.755.602
|% 0,46
|
|ALGYO
|19,95
|279.272.287
|% 12,97
|
|GARAN
|10,55
|250.354.935
|% -1,03
|
|ODAS
|2,19
|320.755.602
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,35
|172.477.736
|% 3,05
|
|KARSN
|1,99
|196.700.830
|% 2,58
|
|THYAO
|13,18
|1.245.096.231
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,84
|212.517.136
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9459
|7,9858
|% -0,19
|
|Frank
|6,2859
|6,3238
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6363
|1,6445
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|17,62
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|