GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:54
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.trr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821653
BIST
13:28114.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -223,54
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:286,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
13:286,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:28326,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,16
|Açılış
|: 326,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.572.012
|% 14,84
|
|HATEK
|11,54
|31.424.447
|% 14,03
|
|SONME
|7,14
|10.683.863
|% 13,51
|
|SNPAM
|7,98
|4.392.799
|% 11,76
|
|ALGYO
|19,69
|275.194.843
|% 11,49
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|GSRAY
|3,86
|49.733.695
|% -5,85
|
|ASELS
|29,26
|1.718.092.274
|% 0,41
|
|THYAO
|13,20
|1.229.713.200
|% -2,08
|
|ODAS
|2,20
|319.912.846
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,69
|275.194.843
|% 11,49
|
|GARAN
|10,56
|243.680.042
|% -0,94
|
|ODAS
|2,20
|319.912.846
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,35
|171.989.222
|% 3,05
|
|KARSN
|1,99
|196.243.188
|% 2,58
|
|THYAO
|13,20
|1.229.713.200
|% -2,08
|
|KRDMD
|2,85
|212.139.418
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9449
|7,9847
|% -0,21
|
|Frank
|6,2873
|6,3251
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6359
|1,6441
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,14
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,61
|53,61
|-0,65
|