GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821654
BIST
15:46114.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 144,08
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:466,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:466,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,6980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:46325,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,64
|Açılış
|: 325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.312.528
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,55
|67.037.892
|% 14,93
|
|OYAYO
|2,94
|14.931.733
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,67
|325.181.632
|% 11,38
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,25
|70.040.002
|% -6,16
|
|GSRAY
|3,86
|56.976.876
|% -5,85
|
|ASELS
|28,82
|2.034.796.259
|% -1,10
|
|THYAO
|13,22
|1.728.118.733
|% -1,93
|
|GARAN
|10,58
|386.843.421
|% -0,75
|
|ODAS
|2,19
|379.920.271
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,87
|371.167.021
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|379.920.271
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|196.625.572
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,87
|371.167.021
|% 1,77
|
|THYAO
|13,22
|1.728.118.733
|% -1,93
|
|KARSN
|1,97
|222.482.817
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9327
|7,9724
|% -0,36
|
|Frank
|6,2926
|6,3305
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6361
|1,6443
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|15,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-5,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,41
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,65
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|